Какой тканью оброзавательная кора?

Биология
Какой тканью оброзавательная кора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессмыслица какая-то.
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