Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться

Физика

Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться

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