Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться

Физика
Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=20 м/с V=0 t=20 c a-? a=(V-Vo)/t     a=(0-20)/20=-1 м/с² торможение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привет. Помогите пожалуйста по математике!?!
Ответить
Биология
Какой тканью оброзавательная кора?
Ответить
Английский язык
Английский))) Номер 11 пожалуйсто)))))
Ответить
Английский язык
Write a or an in the space 1.....book,2.....egg,3....orange,4.....watch,5....picture,6....ear,7.....hat,8....chair,9....ice-cream,10....pencil
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста! Приведите пример пятизначного числа,кратного 12, произведе??ие цифр которого равно 24. Если таких чисел несколько,то в отве...
Ответить