Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться
Физика
Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=20 м/с V=0 t=20 c a-? a=(V-Vo)/t a=(0-20)/20=-1 м/с² торможение
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