Спасите!!!!!!! папа Коля и Толя вместе поймали 24 карася, папа поймал столько же сколь??о Толя и Коля вместе. Коля и Толя поймали поровну. Сколько рыб поймал Коля?

Математика

Спасите!!!!!!! папа Коля и Толя вместе поймали 24 карася, папа поймал столько же сколь??о Толя и Коля вместе. Коля и Толя поймали поровну. Сколько рыб поймал Коля?

Автор: Гость