Спасите!!!!!!! папа Коля и Толя вместе поймали 24 карася, папа поймал столько же сколь??о Толя и Коля вместе. Коля и Толя поймали поровну. Сколько рыб поймал Коля?
Математика
Спасите!!!!!!! папа Коля и Толя вместе поймали 24 карася, папа поймал столько же сколь??о Толя и Коля вместе. Коля и Толя поймали поровну. Сколько рыб поймал Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:2=12 12 это вместе Толя И Коля А остальные 12 Папа 12:2=6 6 КОЛЯ 6 ТОЛЯ
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