Как тебя ни ломали, ни рвали... Вопрос: правильно писать "НИ" или "НЕ"?
Русский язык
Как тебя ни ломали, ни рвали... Вопрос: правильно писать "НИ" или "НЕ"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно писать:"Как тебя ни ломали,ни рвали..."
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