Сколько человек онемело бы если бы им запретили говорить о себе хорошо а о других ??лохо
Литература
Сколько человек онемело бы если бы им запретили говорить о себе хорошо а о других ??лохо
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Гость:
Думаю большая часть населения мира
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