Как раскрывался в повести тема стационарного смотрителя

Литература
Как раскрывался в повести тема стационарного смотрителя
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Автор: Гость
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Гость:
Пушкин, описывая трагедию жизни «маленького человека», сочувствует ему и дает понять, что ограниченность Самсона Вырина определена прежде всего условиями его жизни. Человек, привыкший к брани и притеснениям, считающий себя низшим существом, может мыслить только лишь как «мученик четырнадцатого класса». По логике Вырина, дочь его не может быть счастлива с богатым гусаром, тот лишь посмеется над ней. Чин Вырина стал его жизнью, он ограничен в своих размышлениях сословными рамками. Несмотря на это автор не презирает героя, а старается понять и объяснить его поведение.
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