Как раскрывался в повести тема стационарного смотрителя
Литература
Как раскрывался в повести тема стационарного смотрителя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин, описывая трагедию жизни «маленького человека», сочувствует ему и дает понять, что ограниченность Самсона Вырина определена прежде всего условиями его жизни. Человек, привыкший к брани и притеснениям, считающий себя низшим существом, может мыслить только лишь как «мученик четырнадцатого класса». По логике Вырина, дочь его не может быть счастлива с богатым гусаром, тот лишь посмеется над ней. Чин Вырина стал его жизнью, он ограничен в своих размышлениях сословными рамками. Несмотря на это автор не презирает героя, а старается понять и объяснить его поведение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите,пожалуйста не как не могу сделать( -7/24+5/18= 5/42+(-11/63)= -1(целая)+4/9 1(целая) 9/20+(-1(целая) 815)=