Сколько девочек в классе если в классе 18 мальчиков. какой процент класса составля??т девочек составьте круговую диаграмму число мальчиков составляет 60% от девочек

Математика

Сколько девочек в классе если в классе 18 мальчиков. какой процент класса составля??т девочек составьте круговую диаграмму число мальчиков составляет 60% от девочек

Автор: Гость