Сколько девочек в классе если в классе 18 мальчиков. какой процент класса составля??т девочек составьте круговую диаграмму число мальчиков составляет 60% от девочек

Математика
Сколько девочек в классе если в классе 18 мальчиков. какой процент класса составля??т девочек составьте круговую диаграмму число мальчиков составляет 60% от девочек
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:60=0,3 100-60=40 0,3×40=12
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