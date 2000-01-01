Сколько энергии уйдёт на плавление 2 кг стали, взятой при 1500°C?
Физика
Сколько энергии уйдёт на плавление 2 кг стали, взятой при 1500°C?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг=2000г 2000-1500=500
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