Найти скорость (в м/с) равномерного в течение 1,5мин полёта воздушного шара,за которые он пролетел 540 м
Физика
Найти скорость (в м/с) равномерного в течение 1,5мин полёта воздушного шара,за которые он пролетел 540 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=1,5мин=90 с s=540м найти v-? s=v*t v=S/t=540/90=6м/с
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