Найти скорость (в м/с) равномерного в течение 1,5мин полёта воздушного шара,за которые он пролетел 540 м

Физика

Найти скорость (в м/с) равномерного в течение 1,5мин полёта воздушного шара,за которые он пролетел 540 м

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