Сколько градусов содержит угол, который составляет 23/18. прямого угла, и. 11/12 развер??утого угла
Математика
Сколько градусов содержит угол, который составляет 23/18. прямого угла, и. 11/12 развер??утого угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90:18=5*23=115 градусов 2)180:12=15*11=165 градусов
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