Составь и реши задачи по таблице

Математика
Составь и реши задачи по таблице
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Гость:
Извеняй не знаю прости!:):):(:(
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