Сколько граммов хлорида цинка образуется при взаимодействии 130 г цинка с хлором ? ??оочень надо ,помогите(( буду благодарна заранее(

Химия

Сколько граммов хлорида цинка образуется при взаимодействии 130 г цинка с хлором ? ??оочень надо ,помогите(( буду благодарна заранее(

Автор: Гость