Сколько граммов хлорида цинка образуется при взаимодействии 130 г цинка с хлором ? ??оочень надо ,помогите(( буду благодарна заранее(
Химия
Сколько граммов хлорида цинка образуется при взаимодействии 130 г цинка с хлором ? ??оочень надо ,помогите(( буду благодарна заранее(
Ответ(ы):
Гость:
Zn+Cl2=ZnCl2 n(Zn)=130/65=2 моль по уравнению на 1 моль Zn приходится 1 моль ZnCl2, значит n(ZnCl2)=n(Zn)=2 моль m(ZnCl2)=2*138=276 г Mr(ZnCl2)=138 ..................................................................................
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