Сколько граммов оксида бария можно получить при прокаливании 200г гидроксида бари??, если потери составляют 15%?
Химия
Сколько граммов оксида бария можно получить при прокаливании 200г гидроксида бари??, если потери составляют 15%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(Ва(ОН)2)=200/171=0,17 моль Ва(ОН)2=ВаО+Н2О n(Ва(ОН)2)=n(ВаО)=0,17 моль m пр.(ВаО)=0,17 моль*153г/моль*(1-0,15)=22,1г
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