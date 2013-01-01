Сколько граммов оксида бария можно получить при прокаливании 200г гидроксида бари??, если потери составляют 15%?

Химия

Сколько граммов оксида бария можно получить при прокаливании 200г гидроксида бари??, если потери составляют 15%?

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