Сколько касательных можно провести из данной точки А к данной окружности (O, R)?
Геометрия
Сколько касательных можно провести из данной точки А к данной окружности (O, R)?
Ответ(ы):
Гость:
Из 1 точки к окружности можно провести всегда 2 касательных, если точка не лежит в окружности, если точка внутри окружности то ни одной касательной
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