Сколько килобайт в одном терабайте? а) 2 -20 ; б) 3-30 ; в) 2-40 .

Информатика
Сколько килобайт в одном терабайте? а) 2 -20 ; б) 3-30 ; в) 2-40 .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще -  то в одном терабайте 2³⁰ кбайт. Только такого варианта среди предложенных нет.
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