Сколько килобайт в одном терабайте? а) 2 -20 ; б) 3-30 ; в) 2-40 .
Информатика
Сколько килобайт в одном терабайте? а) 2 -20 ; б) 3-30 ; в) 2-40 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще - то в одном терабайте 2³⁰ кбайт. Только такого варианта среди предложенных нет.
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