Сколько крупных сосудов отходит от сердца человека? Считайте по отверстиям для сосудов в камерах сердца — если какой-то сосуд разветвляется уже после отхождения от сердца, считайте это как один сосуд.

Биология

Сколько крупных сосудов отходит от сердца человека? Считайте по отверстиям для сосудов в камерах сердца — если какой-то сосуд разветвляется уже после отхождения от сердца, считайте это как один сосуд.

Автор: Гость