Сколько крупных сосудов отходит от сердца человека? Считайте по отверстиям для сосудов в камерах сердца — если какой-то сосуд разветвляется уже после отхождения от сердца, считайте это как один сосуд.

Биология
Сколько крупных сосудов отходит от сердца человека? Считайте по отверстиям для сосудов в камерах сердца — если какой-то сосуд разветвляется уже после отхождения от сердца, считайте это как один сосуд.
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Гость:
По идее 8: аорта, легочной ствол, верхняя и нижняя полые вены, 4 легочные вены
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