Сколько лет трем сестрам, если: Умножение их возрастов дает число 36. Сложение их возрастов дает 13. Старшая — блондинка.

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Умножение их возрастов дает 36, то есть это одна из восьми следующих комбинаций:36 = 2 × 3 × 6, сложение этих цифр дает число 11.36 = 2 × 2 × 9, сложение этих цифр дает число 13.36 = 4 × 9 × 1, сложение этих цифр дает число 14.36 = 4 × 3 × 3, сложение этих цифр дает число 10.36 = 18 × 2 × 1, сложение этих цифр дает число 21.36 = 12 × 3 × 1, сложение этих цифр дает число 16.36 = 6 × 6 × 1, сложение этих цифр дает число 13.36 = 36 × 1 × 1, сложение этих цифр дает число 38.Остается два варианта ответа, поскольку 2 + 2 + 9 равно 13, и 6 + 6 + 1 - тоже. Замечание: "Старшая - блондинка" - позволяет узнать о том, что есть старшая дочь, не имеющая близнеца. Итак, нам подходит только первая формула. Решение: три сестры - девяти лет старшая и два близнеца по два года. Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/smozhete-li-vy-razgadat-zagadku-kotoraya-ne-pod-silu-kompyuteru-1381... © AdMe.ru