сколько метров ткани потребуется на 27 простыней 20 простыней 36 простыней 16 простыней?????

Математика
сколько метров ткани потребуется на 27 простыней 20 простыней 36 простыней 16 простыней?????
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