Сколько минут в две третьих часа

Математика
Сколько минут в две третьих часа
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Гость:
Это 40 минут. 60:3*2=40
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