Сколько минут в две третьих часа
Математика
Сколько минут в две третьих часа
Ответ(ы):
Гость:
Это 40 минут. 60:3*2=40
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