Сколько моль содержит HNO3 массой 157.5г

Химия
Сколько моль содержит HNO3 массой 157.5г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти моли нужно массу поделить на молярную массу молярная масса=(1+14+48)=63 157,5:63=2,5 моль
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