Составьте словосочетания со словами :исчерпать,бессмертный,безвкусный,рассчитать,расследовать,расчет,воссоздавать
Русский язык
Составьте словосочетания со словами :исчерпать,бессмертный,безвкусный,рассчитать,расследовать,расчет,воссоздавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исчерпать знания. Бессмертный полк. Безвкусная вода. Рассчитать полёт. Расследовать преступление. Расчёт траектории. Воссоздавать город
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Сколько кг дров надо сжечь ,чтобы получить такое же количество теплоты как при сжигании 2 кг каменного угля.
История
Русский язык