Сколько кг дров надо сжечь ,чтобы получить такое же количество теплоты как при сжигании 2 кг каменного угля.

Гость: Гость:

Дров надо сжечь больше во столько раз, во сколько раз теплота сгорания каменного угля больше теплоты сгорания дров: q1/q2 = 30/8,3 ≈ 3,6 раза (здесь степени сократились) Значит, надо 2*3,6 = 7,2 килограмма дров