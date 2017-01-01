Сколько кг дров надо сжечь ,чтобы получить такое же количество теплоты как при сжигании 2 кг каменного угля.

Физика
Сколько кг дров надо сжечь ,чтобы получить такое же количество теплоты как при сжигании 2 кг каменного угля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дров надо сжечь больше во столько раз, во сколько раз теплота сгорания каменного угля больше теплоты сгорания дров: q1/q2 = 30/8,3 ≈ 3,6 раза (здесь степени сократились) Значит, надо 2*3,6 = 7,2 килограмма дров
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