Сколько можно написать разнообразных чисел, используя в каждом числе только цифр??, меньшие четырёх, причём каждую — в том количестве, какое сия цифра означает?

Математика
Сколько можно написать разнообразных чисел, используя в каждом числе только цифр??, меньшие четырёх, причём каждую — в том количестве, какое сия цифра означает?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сути у нас есть число 122333, и нам можно менять в нем цифры местами, как угодно. 122333, 132233, 132323, 132332, 133223, 133232, 133322, 212333, 213233, 213323, 213332, 221333, 223133, 223313, 223331, 233123, 233132, 233213, 233231, 233312, 233321, 312233, 312323, 312332, 313223, 313232, 313322, 321233, 321323, 321332, 322133, 322313, 322331, 323123, 323132, 323213, 323231, 323312, 323321, 331223, 331232, 331322, 332123, 332132, 332213, 332231, 332312, 332321, 333122, 333212, 333221. Получилось 51 число.
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