Сколько орфограмм в словах: силач,трюкач, циркач. Миша считает- 2,2,2 Маша- 2,1,3. Кто прав? Объясните почему так.

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Сколько орфограмм в словах: силач,трюкач, циркач. Миша считает- 2,2,2 Маша- 2,1,3. Кто прав? Объясните почему так.

Автор: Гость