Сколько орфограмм в словах: силач,трюкач, циркач. Миша считает- 2,2,2 Маша- 2,1,3. Кто прав? Объясните почему так.
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Сколько орфограмм в словах: силач,трюкач, циркач. Миша считает- 2,2,2 Маша- 2,1,3. Кто прав? Объясните почему так.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СИлаЧ - безударная гл. ; После Ч нет Ь, т.к. м.р. 2 скл. - 2 орфогр. трЮкаЧ - безударная гл. ; без Ь, м.р. 2 скл. - 2 орфогр. цИркаЧ - - 2 орфогр.
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