Сколько потребуется плиток шоколада размером 20 см на 25 см для заполнение ветриныв магазине шириной 1 м и длиной 2 м?

Математика

Сколько потребуется плиток шоколада размером 20 см на 25 см для заполнение ветриныв магазине шириной 1 м и длиной 2 м?

Автор: Гость