Сколько потребуется плиток шоколада размером 20 см на 25 см для заполнение ветриныв магазине шириной 1 м и длиной 2 м?
Математика
Сколько потребуется плиток шоколада размером 20 см на 25 см для заполнение ветриныв магазине шириной 1 м и длиной 2 м?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала узнаем площадь витрины S=a*b 1м=100см 2м=200см 100*200=20000см^2 теперь узнаем площадь 1 плитки 20*25=500см^2 20000:500=40 плиток потребуется
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