Гены красной окраски и округлой формы томатов являются доминантными. Скрестили т??мат с желтыми круглыми плодами с томатом , имеющие красные овальные плоды. В результате потомство получилось четыре разных фенотипических форм, п...
Биология
Гены красной окраски и округлой формы томатов являются доминантными. Скрестили т??мат с желтыми круглыми плодами с томатом , имеющие красные овальные плоды. В результате потомство получилось четыре разных фенотипических форм, причем в соотношении 1:1:1:1 . Определите генотипы родителей и потомков
Ответ(ы):
Гость:
А-красная а-желтая В-круглые в-овальные Генотипы родителей ааВв и Аавв Генотипы потомков: АаВв ааВв Аавв аавв
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