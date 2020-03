Заполните пропуски в предложениях: 1. … money do you want? a). How many b) how much c) which. 2. … is the cheapest way to get to London. By plane or by train? a). What b) how c) which. 3. How much … sweater cost? 4. How m...

Английский язык

Заполните пропуски в предложениях: 1. … money do you want? a). How many b) how much c) which. 2. … is the cheapest way to get to London. By plane or by train? a). What b) how c) which. 3. How much … sweater cost? 4. How much … this sweater? a). Is b) does c) do. 5. It … rainy in summer. 6. I … often rain in summer. a). Don’t c) doesn’t c) isn’t .

