Сравни две записи докажи что в них содержитьс одно и то же уголок и уголек
Русский язык
Сравни две записи докажи что в них содержитьс одно и то же уголок и уголек
Ответ(ы):
Гость:
В них содержится одинаковый корень слова угол
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