Два велосипедиста выехали одновременно на встречу друг другу из двух посёлков. Скорость одного велосипедиста 200м/мин, а другого 300м/мин. найди расстояние между посёлками, если через 5 минут расстояние между велосипедистами бы...

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно на встречу друг другу из двух посёлков. Скорость одного велосипедиста 200м/мин, а другого 300м/мин. найди расстояние между посёлками, если через 5 минут расстояние между велосипедистами было равно 2 км.

Автор: Гость