Два велосипедиста выехали одновременно на встречу друг другу из двух посёлков. Скорость одного велосипедиста 200м/мин, а другого 300м/мин. найди расстояние между посёлками, если через 5 минут расстояние между велосипедистами бы...

Математика
Два велосипедиста выехали одновременно на встречу друг другу из двух посёлков. Скорость одного велосипедиста 200м/мин, а другого 300м/мин. найди расстояние между посёлками, если через 5 минут расстояние между велосипедистами было равно 2 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
300+200=500500*5=2500=2км 500м2км +2 км=4 км 500м

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