Напишите на казахском сочинение про волейбол

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Это на русском Я очень люблю играть в волейбол . Для меня волейбол это чистичка жизни .И я очень хочу стать известеным волейболистом.Для этого я знаю очень много нужно тренероваться и участвовать в разных конкурсах и таким способом я стану очень известным ! Мои родители очень за меня рады то что я занимаюсь таким прикрасным занятием как валейбол ! Я думаю что мои родители будут рады то что я выросту сильным высоким и добрым человеком который любит играть в волейбол! Это на казахском Мен волейбол ойнауға жақсы көремін. Мен үшін , бұл волейбол chistichka өмір .Осы жерде Capture Photography Мен шынында да қажеттілік trenerovat көп біледі және әр түрлі жарыстарға қатысуға және осы жолмен Мен өте танымал болады деп voleybolistom.Dlya izvestenym болғым келеді! Менің ата-анам мен оның сиқырлы кәсіп valeybol етіп жатқаным маған өте қуаныштымыз! Мен ата-анам мені волейбол ойнауға ұнатады күшті және жоғары жақсы адам есейген деп бақытты болады деп ойлаймын !