Голосовые связки находятся ?
Биология
Голосовые связки находятся ?
Ответ(ы):
Гость:
. голосовые связки находятся в средней части глотки и предствляют собой эластичные образования,располоенные с правой и левой стороны гортани.
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