В 2 столбика нужно выписать название ПРОСТЫХ и СЛОЖНЫХ веществ: сахар,азот,железо,??рахмал, озон, соль,водород,глюкоза,поваренная соль,вода,углекислый газ
Химия
В 2 столбика нужно выписать название ПРОСТЫХ и СЛОЖНЫХ веществ: сахар,азот,железо,??рахмал, озон, соль,водород,глюкоза,поваренная соль,вода,углекислый газ
Ответ(ы):
Гость:
Простые вещества: азот, железо, озон, водород сложные вещества: сахар, крахмал, соль, глюкоза, поваренная соль, вода, углекислый газ
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