В 2 столбика нужно выписать название ПРОСТЫХ и СЛОЖНЫХ веществ: сахар,азот,железо,??рахмал, озон, соль,водород,глюкоза,поваренная соль,вода,углекислый газ

Химия

В 2 столбика нужно выписать название ПРОСТЫХ и СЛОЖНЫХ веществ: сахар,азот,железо,??рахмал, озон, соль,водород,глюкоза,поваренная соль,вода,углекислый газ

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