Что такое глагольный суффикс
Русский язык
Что такое глагольный суффикс
Ответ(ы):
Гость:
Пишется в неопределенной форме и в прошедшем времени, если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или будущего времени глагол оканчивается на -ую(-юю):
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