Сколько слоев клеток в листе элодеи?
Биология
Сколько слоев клеток в листе элодеи?
Ответ(ы):
Гость:
Лист элодеи состоит из 2-х слоев клеток
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