Закружилась листва золотоя в розовой воде на пруду. Выпишите из предложения словосочитания. Укажите падеж имен существительных и имен прилагательных
Русский язык
Закружилась листва золотоя в розовой воде на пруду. Выпишите из предложения словосочитания. Укажите падеж имен существительных и имен прилагательных
Ответ(ы):
Гость:
Словосочетания:листва золотая,в розовой воде.листва-им.п.,в воде-пред.п.,на пруду-пред.п.,золотая-вин.п.,розовой-вин.п.
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