Закружилась листва золотоя в розовой воде на пруду. Выпишите из предложения словосочитания. Укажите падеж имен существительных и имен прилагательных

Русский язык

Закружилась листва золотоя в розовой воде на пруду. Выпишите из предложения словосочитания. Укажите падеж имен существительных и имен прилагательных

Автор: Гость