Английский язык автор козавлев перегудова и др.. Р.т страница 40 упр 2

Английский язык
Английский язык автор козавлев перегудова и др.. Р.т страница 40 упр 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) What is Jack doing now? 2) Hi, kids! Where are you going! 3) Are you playing a new game? 4) What game are you playing? 5) Why are you not doing your homework?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сколько музыкантов в квин тете
Ответить
Русский язык
Запиши, что означает 2я часть слова ежевика (-ика) если известно, что есть такие сло??а, как голубика, черника, костяника;
Ответить
Химия
В 2 столбика нужно выписать название ПРОСТЫХ и СЛОЖНЫХ веществ: сахар,азот,железо,??рахмал, озон, соль,водород,глюкоза,поваренная соль,вода,углекис...
Ответить
Математика
Как решить пример 8/8-2/9
Ответить
Русский язык
Что такое глагольный суффикс
Ответить