Английский язык автор козавлев перегудова и др.. Р.т страница 40 упр 2
Английский язык
Английский язык автор козавлев перегудова и др.. Р.т страница 40 упр 2
Ответ(ы):
Гость:
1) What is Jack doing now? 2) Hi, kids! Where are you going! 3) Are you playing a new game? 4) What game are you playing? 5) Why are you not doing your homework?
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