Сколько музыкантов в квин тете
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Сколько музыкантов в квин тете
Ответ(ы):
Гость:
так как кви́нта в переводе латинского (quinta) пятая, то соответственно в квинтете пять музыкантов
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