Задача, В некотором месяце 3 понедельника на нечетные числа. Вопрос: Каким днем недели могло быть 21 число?

Математика

Задача, В некотором месяце 3 понедельника на нечетные числа. Вопрос: Каким днем недели могло быть 21 число?

Автор: Гость