Задача, В некотором месяце 3 понедельника на нечетные числа. Вопрос: Каким днем недели могло быть 21 число?
Математика
Задача, В некотором месяце 3 понедельника на нечетные числа. Вопрос: Каким днем недели могло быть 21 число?
Ответ(ы):
Гость:
Понедельник,Среда,Пятница.)))
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