Помогите написать сочинение на немецком .На картинки изображен мой младший брат ему 6 .У него светлые волосы и голубые глаза он маленького роста .Он очень красивый.Его любимая еда картошка фри .Он любит игрушки лега. Я люблю св...

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Помогите написать сочинение на немецком .На картинки изображен мой младший брат ему 6 .У него светлые волосы и голубые глаза он маленького роста .Он очень красивый.Его любимая еда картошка фри .Он любит игрушки лега. Я люблю своего брата.

Автор: Гость