Помогите написать сочинение на немецком .На картинки изображен мой младший брат ему 6 .У него светлые волосы и голубые глаза он маленького роста .Он очень красивый.Его любимая еда картошка фри .Он любит игрушки лега. Я люблю св...
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Помогите написать сочинение на немецком .На картинки изображен мой младший брат ему 6 .У него светлые волосы и голубые глаза он маленького роста .Он очень красивый.Его любимая еда картошка фри .Он любит игрушки лега. Я люблю своего брата.
Ответ(ы):
Гость:
Helfen, in einem Aufsatz in der deutschen .Auf das Bild zeigt ihn mein jüngerer Bruder hat 6 y blonde Haare und blaue Augen, er ist sehr klein Wachstums .Eskrasivyy.Ego Lieblings-Food-Französisch frites .Er liebt Spielzeug Bein. Ich liebe meinen Bruder.
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