Диагональ равнобедренной трапеции равна 2√7 и образует с основанием угол в 75° Най??ите площадь трапеции.

Геометрия
Диагональ равнобедренной трапеции равна 2√7 и образует с основанием угол в 75° Най??ите площадь трапеции.
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