Сколько стоит одна морковка, если морковка+морковка = капуста, а морковка + капуста = 9 руб?

Математика
Сколько стоит одна морковка, если морковка+морковка = капуста, а морковка + капуста = 9 руб?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Морковка + капуста = морковка + морковка + морковка = 9 рублей, то есть морковка = 3 рубля. В какой области такие цены?? 
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