Почему в солнечную погоду утром тени длиннее чем вечером помогите !!!!!
Физика
Почему в солнечную погоду утром тени длиннее чем вечером помогите !!!!!
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