В ПЕРВОМ ВЕДРЕ 12 Л ВОДЫ А ВО ВТОРОМ-НА 4 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВОМ.ОБЬЕМ ВОДЫ В ДВУХ ВЕДР??Х ВМЕСТЕ НА 20 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В БОЧКЕ.ЧЕМУ РАВНА ВМЕСТИМОСТЬ БОЧКИ?

Математика

В ПЕРВОМ ВЕДРЕ 12 Л ВОДЫ А ВО ВТОРОМ-НА 4 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВОМ.ОБЬЕМ ВОДЫ В ДВУХ ВЕДР??Х ВМЕСТЕ НА 20 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В БОЧКЕ.ЧЕМУ РАВНА ВМЕСТИМОСТЬ БОЧКИ?

Автор: Гость