В ПЕРВОМ ВЕДРЕ 12 Л ВОДЫ А ВО ВТОРОМ-НА 4 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВОМ.ОБЬЕМ ВОДЫ В ДВУХ ВЕДР??Х ВМЕСТЕ НА 20 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В БОЧКЕ.ЧЕМУ РАВНА ВМЕСТИМОСТЬ БОЧКИ?

Математика
В ПЕРВОМ ВЕДРЕ 12 Л ВОДЫ А ВО ВТОРОМ-НА 4 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВОМ.ОБЬЕМ ВОДЫ В ДВУХ ВЕДР??Х ВМЕСТЕ НА 20 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В БОЧКЕ.ЧЕМУ РАВНА ВМЕСТИМОСТЬ БОЧКИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12-4=8(л) 12+8=20(л) 20+20=40(л) Наверно так???
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