Сколько примерно молекул содержится в 0.75 л углекислого газа при н.у

Химия
Сколько примерно молекул содержится в 0.75 л углекислого газа при н.у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(CO2) = V/Vm = 0.75 л : 22,4 л/моль = 0,033 моль N(CO2) = n * Na = 0.033 моль * 6,02 * 10^23 молекул/моль = 0,2 * 10^23 молекул
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