Сколько раз звук [А] встречается в слове ПОЗОЛОЧЕННАЯ?

Русский язык
Сколько раз звук [А] встречается в слове ПОЗОЛОЧЕННАЯ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[пазалочинайа] - транскрипция слова 4 звука А
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