Сколько различных чисел можно получить, переставляя цифры числа 123456789, при услови??, что в каждой такой перестановке как все черные цифры, так и все нечетные будут идти в возрастающем порядке

Математика
Сколько различных чисел можно получить, переставляя цифры числа 123456789, при услови??, что в каждой такой перестановке как все черные цифры, так и все нечетные будут идти в возрастающем порядке
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Гость:
Может получиться 9! (4!×5!) = 126
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