Сколько различных чисел можно получить, переставляя цифры числа 123456789, при услови??, что в каждой такой перестановке как все черные цифры, так и все нечетные будут идти в возрастающем порядке

Математика

Сколько различных чисел можно получить, переставляя цифры числа 123456789, при услови??, что в каждой такой перестановке как все черные цифры, так и все нечетные будут идти в возрастающем порядке

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