Замените словосочетание с восторгом наблюдали построенное на основе управления ??инонимичным словосочетанием со связью примыкание
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Замените словосочетание с восторгом наблюдали построенное на основе управления ??инонимичным словосочетанием со связью примыкание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорит со вздохом тип связи - управление . Говорит, вздыхая это тип связи примыкание
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