Срочно!Буду премного благодарна) Перестройте простые предложения с однородными ??казуемыми в сложносочиненное: 1)Шумело мрачное небо и с силой обмывало скалистый берег своими волнами. 2)На столе стоял букет роз и заполнял ком...

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Срочно!Буду премного благодарна) Перестройте простые предложения с однородными ??казуемыми в сложносочиненное: 1)Шумело мрачное небо и с силой обмывало скалистый берег своими волнами. 2)На столе стоял букет роз и заполнял комнату тонким ароматом. 3)Взошло солнце и осветило своими лучами лесную поляну. 4)Пришла осень и одела зелёные леса в золото. 5)Несколько дней лил дождь и превратил маленькие ручейки в большие реки.

Автор: Гость