Срочно!Буду премного благодарна) Перестройте простые предложения с однородными ??казуемыми в сложносочиненное: 1)Шумело мрачное небо и с силой обмывало скалистый берег своими волнами. 2)На столе стоял букет роз и заполнял ком...

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Срочно!Буду премного благодарна) Перестройте простые предложения с однородными ??казуемыми в сложносочиненное: 1)Шумело мрачное небо и с силой обмывало скалистый берег своими волнами. 2)На столе стоял букет роз и заполнял комнату тонким ароматом. 3)Взошло солнце и осветило своими лучами лесную поляну. 4)Пришла осень и одела зелёные леса в золото. 5)Несколько дней лил дождь и превратил маленькие ручейки в большие реки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Шумело мрачное море, КОГДА ВОЛНЫ с силой обмывалИ скалистый берег. 2. На столе стоял букет роз, В СВЯЗИ С ЭТИМ ТОНКИЙ АРОМАТ заполнял комнату. 3. Взошло солнце, КОТОРОЕ осветило своими лучами лесную поляну. 4. Пришла осень, ПОЭТОМУ зеленые леса ОДЕЛИСЬ в золото. 5. ОТТОГО ЧТО несколько дней лил дождь, маленькие ручейки ПРЕВРАТИЛИСЬ в большие реки.
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