Срочно!Буду премного благодарна) Перестройте простые предложения с однородными ??казуемыми в сложносочиненное: 1)Шумело мрачное небо и с силой обмывало скалистый берег своими волнами. 2)На столе стоял букет роз и заполнял ком...
Русский язык
Срочно!Буду премного благодарна) Перестройте простые предложения с однородными ??казуемыми в сложносочиненное: 1)Шумело мрачное небо и с силой обмывало скалистый берег своими волнами. 2)На столе стоял букет роз и заполнял комнату тонким ароматом. 3)Взошло солнце и осветило своими лучами лесную поляну. 4)Пришла осень и одела зелёные леса в золото. 5)Несколько дней лил дождь и превратил маленькие ручейки в большие реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Шумело мрачное море, КОГДА ВОЛНЫ с силой обмывалИ скалистый берег. 2. На столе стоял букет роз, В СВЯЗИ С ЭТИМ ТОНКИЙ АРОМАТ заполнял комнату. 3. Взошло солнце, КОТОРОЕ осветило своими лучами лесную поляну. 4. Пришла осень, ПОЭТОМУ зеленые леса ОДЕЛИСЬ в золото. 5. ОТТОГО ЧТО несколько дней лил дождь, маленькие ручейки ПРЕВРАТИЛИСЬ в большие реки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словосочетание с восторгом наблюдали построенное на основе управления ??инонимичным словосочетанием со связью примыкание
Информатика
Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько нулей содержит полученное число? ...
Английский язык
Математика