Сколько различных девятизначных чисел можно написать, используя цифры 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 без повторения цифр в числе?
Математика
Сколько различных девятизначных чисел можно написать, используя цифры 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 без повторения цифр в числе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9!=1*2*3*4*5.....*9=362880
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