Сколько различных девятизначных чисел можно написать, используя цифры 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 без повторения цифр в числе?

Математика

Сколько различных девятизначных чисел можно написать, используя цифры 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 без повторения цифр в числе?

Автор: Гость