Сколько решений имеет неравенство: 7,98 меньше 3X + 5 меньше 8 ? Решите с пояснением, ??ожалуйста )
Математика
Сколько решений имеет неравенство: 7,98 меньше 3X + 5 меньше 8 ? Решите с пояснением, ??ожалуйста )
Ответ(ы):
Гость:
7,98-5<3x<8-5 0,993<x<1 Ответ: бесконечно, например 0,994, 0,996 и т. д.
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