Сколько решений имеет неравенство: 7,98 меньше 3X + 5 меньше 8 ? Решите с пояснением, ??ожалуйста )

Математика

Сколько решений имеет неравенство: 7,98 меньше 3X + 5 меньше 8 ? Решите с пояснением, ??ожалуйста )

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